За інформацією обласного лабораторного центру, кількість інфікованих перевищила епідемічний поріг. Протягом тижня захворіло 5682 особи.

Показник епідпорогу становить 302,5 випадків на 100 тис. населення, а на сьогодні в області зафіксовано 557,9 випадків хвороби на 100 тис. населення.

«В області є підвищення рівня гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі і коронавірусної інфекції. Ми всі показники підраховуємо сумарно. Епідпоріг – це середнє значення високого рівня захворюваності в області в епідемічний період. В області він у нас складає 302,5 випадків на 100 тис. населення. На сьогодні в області захворюваність складає 557,9 випадків на сто тисяч населення. Загалом ситуація в області є контрольованою. За 40-ий тиждень зафіксовано 4062 випадки, 47-ий тиждень, який закінчився, є 5682 випадки починаючи від 40-го тижня ріст спостерігався на 38%, на 42-му тижні – 42%, на 43-му тижні – 46%, 47-ий тиждень – 84%. Значна частина захворілих – діти шкільного віку», – повідомила на брифінгу головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Минулого тижня госпіталізували 88 жителів краю, серед них – 18 дітей. За словами лікарів, ситуація із захворюваністю контрольована.