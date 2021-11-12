Під кінець тижня на Тернопільщині різко зросла захворюваність на COVID-19. У п’ятницю епідеміологи зареєстрували 658 нових випадків хвороби. Через зростання показника інфікованості МОЗ віднесло регіон до «помаранчевої» зони карантину.

Епідемічна ситуація на Тернопільщині залишається складною. В епідеміологів викликають занепокоєння чіткі тенденції збільшення кількості хворих та зростання показника летальності.

«Раніше ми фіксували незначне зниження рівня захворюваності. Але бачимо, що далі захворюваність знову на високому рівні. За прогнозами, ще кілька тижнів Тернопільська область буде перебувати у високому плато захворюваності. Зараз більше людей хворіє, ми проводимо більше тестів, відтак показник захворюваності зростає. Це добре, тому що ми маємо можливість виявляти більше хворих. Це попереджає швидке поширення вірусу та зараження інших», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Після запровадження «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки у краї посилюють контроль за виконанням правил карантину. Понад півсотні мобільних груп відстежуватимуть ситуацію, а порушників притягуватимуть до відповідальності.