Тернопільщина, як і ще 16 областей, перейшла у «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки.

Оновлені дані оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров’я. У «жовтій» зоні залишились: Київ, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська та Рівненська області. А Херсонська область перейшла у «червону» зону.

Порівняно із «жовтим» «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та свідчить про наближення регіону до «червоної» зони. Як і раніше необхідно обов’язково дотримуватись маскового режиму та фізичної дистанції у 1,5 метра.

Також забороняється:

– проведення масових заходів за участю більш як однієї особи на 4 квадратні метри площі будівлі або території;

– заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;

– заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна особа на 10 квадратних метрів;

– дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу. В іншому випадку заклад освіти працює у дистанційному форматі;

– обмеження по часу роботи закладів відсутні.

У цей період місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.