У “помаранчевій” зоні карантину вже сім областей України.

В Україні станом на 20 січня через погіршення ситуації з COVID-19 вже сім областей у “помаранчевій” зоні, одна з них близька до “червоної” зони, ситуація почала погіршуватися іще в одному регіоні. Про це повідомляє ТСН з посилання на Міністерство охорони здоров’я.

“Помаранчевими” нині є Сумська, Івано-Франківська, Рівненська і Чернівецька, Львівська, Житомирська, Тернопільська області. Дві останні перейшли з “жовтої” до “помаранчевої” зони сьогодні.

У Житомирській області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 20,2%% за дозволеного максиму 20%; у Тернопільській області – 23,3%.

Натомість в Івано-Франківській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідає “червоній” зоні – 31,8% за норми до 20%. Також фіксується перевищення динаміки рівня COVID-госпіталізацій – аж 108,4%, днем раніше було – 92,9%.

Також в регіоні фіксується зростання рівня госпіталізацій – 81,5 за норми до 60 на 100 тис. населення.

У Львівській області два дні поспіль перевищено динаміку рівня госпіталізацій. Решта регіонів України – в “жовтій” зоні карантину.