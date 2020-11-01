Тернопільщина отримала майже 15 млн грн на кисень для хворих на коронавірус

Майже 15 мільйонів гривень отримала Тернопільщина на забезпечення киснем хворих на COVID-19.

Про це повідомила на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Ці кошти використають для підведення кисню до ліжок і на придбання кисневих концентраторів.

Нині з коронавірусом на Тернопільщині бореться майже п’ять тисяч людей. Близько тисячі хворих — на стаціонарному лікуванні.

“Працює 26 лікувальних установ, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною інфекцією. Але в готовності перебуває 36 лікувальних закладів. Медична допомога надається на 1751 ліжку. Перепрофільовано п’ять лікувальних установ у тимчасові госпіталі. На сьогоднішній день, цей ліжковий фонд, який виділений для хворих з коронавірусом, достатній. У нас є в резерві 475 ліжок. Але ми бачимо, що кожного дня кількість хворих, які потребують госпіталізації, збільшується. Тож, вкотре наголошуємо, уникнення місць масового скупчення людей, дотримання дистанції, носіння масок, забезпечення гігієни рук – ці прості рекомендації допоможуть знизити ризики інфікування коронавірусом”, – каже Ольга Ярмоленко.

Епідеміологи прогнозують у листопаді погіршення ситуації з коронавірусом. Відтак в області розгортатимуть додаткові ліжкомісця. Ймовірно, запроваджуватимуть і нові карантинні обмеження.