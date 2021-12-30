Експрес-тести на визначення COVID-19 отримала Тернопільщина.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, тести вже розподілили між лікувальними закладами області.

Це друга партія експрес-тестів, які отримала Тернопільщина. Їх використовують для швидкої діагностики коронавірусу.

«29-го грудня лікувальні заклади області отримали 890 упаковок швидких тестів, по 20 штук у кожній на антиген для визначення COVID-19 та 70 тисяч пробірок для забору ПЛР. Ми їх роздали медичним закладам області. Було виділено 4,2 мільйони на придбання швидких тестів на антиген для визначення COVID-19. Ми здійснили закупівлі цих засобів та вже роздали лікувальним закладам. Діагностику коронавірусної інфекції можна буде робити на місцях швидкими темпами», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, кошти на експрес-тести виділили з державного бюджету. Закупівлі проводили на місцях.