Тернопільщина увійшла в трійку областей України, які вже засіяли найбільші площі орних земель. Аграрії розширюють посівні площі та готуються годувати інші регіони України, де через російську військову агресію посівна не відбувається.

Як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів, на Тернопільщині посівна стартувала тиждень тому. За цей час аграрії засіяли рекордні 67,6 тисячі гектарів орних земель краю.

«Від 16 березня вдалося посіяти 17,1 тис. га. ярої пшениці; 42,7 тис. га. ячменю та 5 тис. га. вівса. Протягом січня-березня поточного року аграрії області підготували до посівної 185,91 тис. га. озимих зернових культур, які були засіяні минулого року».

Додамо, цьогоріч аграрії області планують засіяти понад 800 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Серед основних культур, на які зосереджена увага підприємців – ярі зернові, цукрові буряки, соняшник, овочеві культури, соя.