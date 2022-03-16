Тернопільська область вже готова налагоджувати роботу евакуйованих підприємств.

Про це повідомив голова обласної ради Михайло Головко.

– Сьогодні наша область є надійним тилом для східних, центральних і південних регіонів України. У Тернопільської області — зручне логістичне розташування. Ми знаходимося на перетині шляхів, близько до західних кордонів. Тернопільшина забезпечена ресурсами. У нас є кваліфіковані кадри. Запуск нових виробничих потужностей дозволить забезпечити роботою внутрішньо переміщених осіб, яких в області вже є більше сорока тисяч. В області наявна вціліла інфраструктура, добре функціонує енергетичний сектор. Ми всіляко сприятимемо налагодженню переміщеного виробництва в нашому краї. Можете розраховувати на підтримку від всіх гілок влади області, – зазначив Михайло Головко.

Голова облради подякував західним партнерам за гуманітарну допомогу і висловив сподівання, що зараз ми зможемо разом з ними налагодити й економічну співпрацю у виробництві всіх необхідних для фронту засобів в Україні, а також забезпечити безперебійну роботу економіки в тилу.

– Ми зможемо вибудовувати нові логістичні маршрути й для отримання сировини, і для вивезення готовою продукції як по регіонах, які розташовані поруч з Тернопільщиною, так і використовуючи можливості транспортної інфраструктури країн-сусідів. Економіка України має функціонувати для забезпечення потреб Збройних Сил України та життєдіяльності всіх цивільних громадян! Разом — сильні! Ми — Переможемо! – наголосив Михайло Головко.