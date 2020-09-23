335 нових випадків зараження коронавірусом виявили на Тернопільщині учора.

Інфікованих зареєстрували в усіх районах області. Найбільше заражених у Тернополі – 102 особи. У Борщівському районі діагностували 42 інфікованих, у Кременецькому – 22, у Чортківському – 18.

За добу COVID-19 забрав життя 5-ти краян. У померлих були супутні серцево-судинні захворювання, онкологія та цукровий діабет, – розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Загальна кількість летальних випадків в області сягнула 147.

«Бачимо, що показник летальності в Тернопільській області, на жаль, зростає. Хоча якщо порівняти його із показниками в інших регіонах України, то в нас він залишається найнижчим в Україні. Оскільки цей показник визначається за кількістю смертельних випадків від COVID-19 на сто захворілих людей. В Тернопільській області показник летальності становить 1,2 на сто захворілих, в Україні, 2,1».

Загальна кількість інфікованих коронавірусом на Тернопільщині перевищила двадцять тисяч. Понад 900 випадків зараження COVID-19 підтверджено серед дітей.

Софія Романська

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