Тернопільська обласна рада посприяла в отриманні гуманітарної допомоги у вигляді дуже потрібних і сучасних приладів — інфузоматів для пацієнтів КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» ТОР.

За інформацією лікарів, інфузомат — це не просто апарат для застосування медичних препаратів у хіміотерапії, а спеціальна система, завдяки якій ліки можуть вводитися декількома способами, з інтервалами у часі, враховуючи різні фактори, що значно покращує якість лікування та віддалені прогнози.

– Інфузомати допоможуть у лікуванні жителів нашої області та мешканців інших регіонів України, які приїхали в наш край. Можу запевнити, ми й надалі докладатимемо всіх зусиль для того, щоб забезпечити заклади охорони здоров’я Тернопільщини всім необхідним медичним устаткуванням. Пацієнти повинні отримувати якісне та ефективне лікування! – каже голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Лікарі медзакладу подякували очільнику краю за нове обладнання.

– Від мені нашого закладу хочу подякувати за сприяння в отриманні гуманітарної допомоги – інфузомати для проведення хіміотерапії. Вони дозволять з певним інтервалом водити хіміопрепарати нашим пацієнтам, що покращить якість лікуванні та віддалені прогнози, – зазначив завідувач відділення хіміотерапії Тернопільського обласного онкологічного диспансеру Денис Коваленко.

Медичне обладнання для закладів охорони здоров‘я Тернопільщини передали з Німеччини волонтери Німецько-українського товариства Рейн-Некар міста Гайдельберг.