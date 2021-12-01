Коронавірус продовжує видозмінюватися. У листопаді епідеміологи зафіксували новий штам, який назвали «Омікрон».

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я він має велику кількість мутацій в білку-«шипі» коронавірусу, які, за словами дослідників, можуть погіршити ефективність вакцин проти COVID–19. Новий штам почав поширюватися у країнах на півдні Африки, його також зафіксували в Гонконзі, Ізраїлі та Бельгії.

Яка зараз ситуація із коронавірусом в області і чи загрожує нам новий штам розповів заступник генерального директора з досліджень біологічних факторів, лікар епідеміолог ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Володимир Паничев.

– За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні поки що цей штам не виявлений, – каже епідеміолог. – За повідомленням ЗМІ він є у багатьох країнах, в тому числі Європи. За походженням це південно-африканський штам. Найближча до нас країна на території якої виявлений «Омікрон» – це Чехія. Мутації відбулися у так званих спайкових білках – це білки або антигени зовнішніх шипів віруса, які відповідальні за прикріплення віруса до поверхні клітини. Порівняно з варіантом «Дельта» кількість змін набагато більше. Стосовно загроз більшого поширення, вірулетності, катагіозності, патогенності інформації недостатньо, водночас науковці не виключають, що можуть відбутися такі зміни. Разом з тим висновки поки що передчасні. Необхідно хоча би тиждень часу, щоб експерти зорієнтувалися, які загрози ми маємо очікувати від нового штаму.

Щодо ситуації в області, то, за словами Володимира Паничева, спостерігається зниження захворюваності. 47 тиждень року дав зниження на 37 % до 46 тижня. Тиждень, що минув – перший тиждень в сезонному підйомі, коли тижнева захворюваність була нижчою за аналогічний період минулого року. В обласному центрі контролю і профілактики хвороб прогнозують, що потижнево будуть реєструвати не тільки зниження захворюваності порівняно до попереднього тижня, але й показники будуть нижчими порівняно з минулим роком.