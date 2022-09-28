Новий театральний сезон розпочали у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. Відкрили його прем’єрою «Вечеря для Тигра» за п’єсою Ірини та Яна Златопольських і режисурою Олега Бокова.

– Це продовження казки «Смачного, Тигре», яка так полюбилася юним театралам, – розповіли у ляльковому. – Маленьке Тигреня, яке з’явилося на світ завдяки фантазії, полюбляє ласувати казочками. Апетит у Тигра неабиякий, тож буде кілька «порцій» казок, кожна з яких матиме свою мораль – саме цим славляться притчі Дональда Біссета. Постановка вражає різноманітністю технік, у яких виконані ляльки. За словами художника Володимира Якубовського, у виставі використані різні види театральної ляльки, що дає можливість глядачам ознайомитися з багатогранною специфікою роботи ляльковода. Майстерне поєднання акторської гри, лялькових персонажів і повчальних висновків створює атмосферу радості та мрійливості. Вистава прийдеться до смаку не лише дітям, а й дорослим.

Окрім режисера Олега Бокова та художника Володимира Якубовського над новою постановкою працював композитор Олександр Бурміцький і хореограф Дмитро Татарінов.

Прем’єрний показ вистави відбудеться 28 вересня о 17.00.

Фото зі сторінки лялькового у фейсбуці