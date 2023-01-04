Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької матиме приміщення у якому роками знаходилась телерадіокомпанія.

Відповідне Рішення «Про передачу Тернопільському мистецькому фаховому коледжу імені Соломії Крушельницької нерухомого майна за адресою: бульвар Т. Шевченка, будинок 17, місто Тернопіль» прийняли на сесії Тернопільської обласної ради 21 грудня 2022 року, повідомили у навчальному закладі.

«Напередодні Різдва і 65-річного ювілею нашого мистецького навчального закладу це рішення є справді історичним. Коледж отримав неоціненний подарунок, про який мріяв не один десяток років. Дякуємо обласній владі за розуміння та підтримку талановитої молоді. Коледж тепер матиме ще й великий концертний зал, який є у цьому приміщенні. Переконаний, що цей зал стане ще однією гідною локацією мистецького життя краю», — наголосив в.о. директора Сергій Маловічко.

Нагадаємо, у даному приміщенні роками знаходилась телекомпанія «ТТБ», а згодом – Суспільне Тернопіль.