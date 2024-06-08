У першому кварталі 2024 року до бюджету тернопільської громади надійшло більше коштів від запланованого. Фахівці передбачали, що надійде 747,8 мільйона гривень, натомість бюджет поповнився на 800,6 мільйона гривень.

Власні надходження становлять 666,4 мільйона гривень, що на 95,1 мільйона або на 12,4 % менше від показника минулого року. Також з держбюджету надійшло 133,3 мільйона гривень субвенцій, в тому числі освітня у розмірі 129 мільйонів.

– Кошти, які надійшли до бюджету за перший квартал, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини до річного плану на 17,4 % та спрямувати на фінансування галузей 741,4 мільйона гривень, – повідомила під час сесії сьомого червня Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – За рахунок отриманих доходів профінансовано заклади освіти на 395,3 мільйона, охорони здоров’я – на 27,7 мільйона, заклади культури – майже на 10 мільйонів, соціального захисту – на 52,6 мільйона, на утримання ЖКГ направлено 88,6 мільйона, на фізкультуру і спорт – майже 19 мільйонів. Проведено виплату зарплати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг за спожиті енергоносії на суму 366,8 мільйона та 55,8 мільйона відповідно.