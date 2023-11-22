У 2022 році Тернопільсько-Зборівська архиєпархія Української греко-католицької церкви заробила 8,4 мільярда гривень. Це найбільший дохід релігійних організацій в Україні.

Такі дані оприлюднили аналітики платформи великих даних VKURSI одному з інформаційних видань.

У Тернопільсько-Зборівській архиєпархії інформацію про таку суму доходів Суспільному спростовують і на камеру не коментують. У відповіді на інформаційний запит про доходи за минулий рік повідомили:

“Дохід Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ за 2022 рік становить 8,6 мільйона гривень (8 646 090 гривень). Джерелами фінансування релігійних організацій є кошти та майно, що надходить у вигляді безповоротної фінансової допомоги та цільової фінансової допомоги, кошти та майно, що надходять від проведення основної статутної діяльності організацій, спонсорські та меценатські надходження”.

“Отримані доходи Архиєпархії використані на утримання нашої організації, її статутну діяльність. Окрім того Українська греко-католицька церква провадить добродійну діяльність і милосердя. Тому частину доходів наша організація використала для надання благодійної допомоги громадським організаціям, благодійним фондам, релігійним організаціям, лікувальним медичним закладам”.

Щоб отримати інформацію про доходи Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, ми також звернулися із запитом до Головного управління Державної податкової служби області. Спілкуватися на камеру податківці відмовилися. У письмовій відповіді на запит Суспільного зазначили:

“ГУ ДПС у Тернопільській області не наділене повноваженнями надання інформації щодо сум отриманого доходу та сум сплачених податків без письмової згоди Тернопільсько-Зборівської архиєпархії”.

У ДПС також повідомили:

“Тернопільсько-Зборівська архиєпархія Української греко-католицької церкви зареєстрована та перебуває на податковому обліку як неприбуткова організація. Вона сплачує податок на доходи фізичних осіб, земельний податок, податок на нерухоме майно, військовий збір та єдиний внесок”.

Щоб дізнатися, на підставі аналізу яких джерел отримали інформацію про дохід Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ за 2022 рік та що це за гроші, ми намагалися зв’язатися з представництвом платформи великих даних VKURSI. Для цього зайшли на офіційну сторінку платформи та замовили дзвінок. Упродовж трьох днів з нами на зв’язок ніхто не вийшов. 14 листопада Суспільне надіслало інформаційний запит на вказану електронну адресу, однак до цього часу відповіді ми не отримали.

Аналітики платформи VKURSI також оприлюднили інформацію про доходи парафії Пресвятої Трійці УГКЦ села Зарваниця. За цими даними дохід парафії у 2022 році склав 876 млн грн.

Кореспонденти Суспільного телефонували до парафії, але священнослужителі порадили звернутися до Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. Водночас отці кажуть, що інформація про 876 мільйонів гривень не відповідає дійсності.