Тернопільські військовослужбовці стали донорами крові для поранених бійців, які повернулися з російсько-української війни та лікуються у закладах області.

Юрій служить у територіальній обороні. Чоловік вирішив долучитися до благодійної справи, аби допомогти пораненим бійцям.

«Кожен має бути готовий стати донором в такій ситуації. Якщо моя кров допоможе комусь у порятунку життя, то я буду щасливий. Без жодного сумніву погодився стати донором крові. Це найменше, що я можу зробити для наших захисників, тих, хто боронить наш дім, наше життя».

Як повідомили в Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, до акції зі здачі крові долучилися військовослужбовці та працівники ЗСУ Тернопільського обласного ТЦК СП.

«Для потреб військовослужбовців, які були евакуйовані після отримання поранень і травм із зони бойових дій та проходять лікування в ортопедичному відділенні Тернопільської обласної клінічної лікарні Тернопільської ОР, було організовано здачу крові. На заклик відгукнулися наші працівники, військовослужбовці».