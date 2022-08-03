Очне навчання готуються розпочати тернопільські університети. Наразі у навчальних закладах облаштовують сховища, де перебуватимуть студенти і працівники вишів під час повітряної тривоги.

Навчальний рік в університетах може розпочатися зі середини серпня, Втім, остаточне рішення залежатиме від військової ситуації.

«Якісні укриття мають бути облаштовані у навчальних корпусах, а також і в гуртожитках. Вони мають бути розраховані на відповідну кількість осіб. Перед початком навчального року укриття перевірять спеціальні комісії, за участі представників ДСНС. Це стосується шкіл, а також вищих навчальних закладів. Наявність укриттів – це обов’язкова вимога для очного навчання в умовах воєнного стану», – розповіла начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

У медичному університеті навчальний рік планують розпочати з 15 серпня, а в педагогічному – з 23 серпня, у технічному – з вересня. Вищі навчальні заклади можуть самостійно приймати такі рішення, попередньо узгодивши із Міністерством освіти та військовою адміністрацією.