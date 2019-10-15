В тернопільські училища цього року набрали на сотню менше учнів, ніж планували.

Останні роки обсяг регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів погоджують у міській раді. Рішення щодо цього було прийнято у березні, а на черговому засіданні виконавчого комітету внесли до нього зміни, відповідно до фактичного набору студентів.

– Загальне замовлення у нас складало станом на березень 1275 осіб, а станом на вересень заклади професійно-технічної освіти набрали 1163 студенти, що на 112 менше, ніж планувалося, – розповіла Ірина Сум, заступник начальника управління освіти і науки. – По окремих закладах професійно-технічної освіти на спеціальності не набрали жодного студента. У Тернопільському центрі професійно-технічної освіти це спеціальності оператор поштового зв’язку, оператор електрозв’язку і кравець-закрійник. По Тернопільському вищому пресійному училищу сфери послуг і туризму не набрали на спеціальність взуттєвик з індивідуального пошиття взуття, взуттєвик з ремонту взуття. У Тернопільському вищому професійному училищі №4 не набрали учнів на спеціальності адміністратор-оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, столяр-виробництво художніх меблів. По даному заладу різниця пішла в 77 дітей. По Тернопільському вищому професійному училищу технологій та дизайну єдина спеціальність, на яку не набрали студентів, це лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. Вже другий рік поспіль на цю спеціальність діти не йдуть. Загалом по цьому закладу різниця йде у 23 студенти. По інших закладах проблем немає.

У зв’язку з тим, що на окремі професії не набирають студентів в училищах відбувається скорочення майстрів професійного навчання.

– Обсяги набору, які училища просили ми їм затвердили у березні, – додає Ірина Сум. – Тут є проблеми, можливо, з недостатньою профорієнтаційною роботою або з іншими чинниками, які вплинули на те, що діти на дані спеціальності не пішли. У результаті місячний фонд зменшення видатків на заклади професійно-технічної освіти складає в межах 38 тисяч гривень, що до кінця року становитиме в межах 185 тисяч по даних закладах. Щодо зменшення кількості набраних студентів, то справа в тому, що випускників в останні роки є менше. Їх просто в наявності менше, як випуників 11 класу, так і випускників 9 класу, тому у заклади професійно-технічної освіти поступає теж менше дітей. У нас контингент учнів по перших класах збільшився починаючи з 2017 року. А ці роки, які ми випускаємо зараз, там менша кількість дітей.

Ольга Трач

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