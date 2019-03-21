Обсяг регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на 2019-2020 навчальний рік у професійно-технічних навчальних закладах Тернополя погодили у міській раді. Рішення про це затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету.

– Це тільки проект, бо ми не знаємо скільки наберуть дітей училища, – каже Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Минулого року, наприклад, училищу технологій та дизайну ми затвердили на початку бюджетного року 128 місць, а вони набрали тільки 78. Є тенденція до зменшення, тому що зараз учні училищ зобов’язані здавати ЗНО. І половина тих дітей, які йшли в училища, щоб не здавати зовнішнє незалежне оцінювання, йдуть у десятий клас і здобувають повну середню освіту. Ми вже розробили дорожню карту по реорганізації закладів професійної освіти, співпрацюємо з областю на перспективу щодо їх об’єднання, створення центрів, побачимо, як нам це вдасться.

У прийнятому документі зазначено, що у тернопільські училища на 2019-2020 навчальний рік може поступити 1571 особа. Міський голова Сергій Надал також дав протокольне доручення управлінням економіки та освіти і науки зібрати інформацію від підприємств громади по тих фахівцях, якими вони найменше забезпечені, і яких потребують, щоб врахувати ці дані при майбутньому формуванні обсягу регіонального замовлення для ПТУ.

Ольга Трач