Відео-конкурс «Моя спортивна школа» оголосили у Тернополі 20 січня. До участі у ньому запрошують загальноосвітні заклади міста. Метою цього конкурсу є показати спортивні досягнення та різноманітність видів спорту, які є у школі.

Організовують конкурс Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення ТМР, Управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради. Відеоролики на спортивну тематику прийматимуть до 10 лютого. Їх розміщуватимуть у соціальній мережі, де можна буде віддати свій голос за відео, яке сподобалося. Голосування триватиме з 13 до 19 лютого. Визначення переможців відбудеться 20 лютого. Їх оберуть за найбільшою кількістю вподобайок.

Для участі у конкурсі необхідно виконати наступні умови:

Відео необхідно зняти спеціально для конкурсу;

Вертикальна зйомка;

Різноманітність та креативність відеоряду;

Чіткість відеозображення;

Тривалість відео від 1 до 3 хвилин;

Використати елементи патріотичного виховання;

Музику перевірити на антиплагіат (щоб не заблукувала соціальна мережа).

За детальною інформацією необхідно звертатись за телефоном: 0983021903 – Руслана.