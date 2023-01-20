Відео-конкурс «Моя спортивна школа» оголосили у Тернополі 20 січня. До участі у ньому запрошують загальноосвітні заклади міста. Метою цього конкурсу є показати спортивні досягнення та різноманітність видів спорту, які є у школі.
Організовують конкурс Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення ТМР, Управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради. Відеоролики на спортивну тематику прийматимуть до 10 лютого. Їх розміщуватимуть у соціальній мережі, де можна буде віддати свій голос за відео, яке сподобалося. Голосування триватиме з 13 до 19 лютого. Визначення переможців відбудеться 20 лютого. Їх оберуть за найбільшою кількістю вподобайок.
Для участі у конкурсі необхідно виконати наступні умови:
- Відео необхідно зняти спеціально для конкурсу;
- Вертикальна зйомка;
- Різноманітність та креативність відеоряду;
- Чіткість відеозображення;
- Тривалість відео від 1 до 3 хвилин;
- Використати елементи патріотичного виховання;
- Музику перевірити на антиплагіат (щоб не заблукувала соціальна мережа).
За детальною інформацією необхідно звертатись за телефоном: 0983021903 – Руслана.