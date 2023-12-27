З нового навчального семестру, а саме з 8 січня, тернопільські школярі зможуть розраховуватися за харчування в школі за допомогою «Карти тернополянина».

Це стосується, як пільгових категорій дітей, які харчуються за кошти міського бюджету, так і тих, хто купує обіди за батьківські кошти. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 27 грудня.

На засіданні прийняли рішення «Про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти у 2024 році». У ньому прописана вартість харчування, перелік пільгових категорій, які отримують харчування безкоштовно, порядок організації харчування дітей, які звільняються від плати за харчування та договір про надання послуг.

Відповідно до прийнятого документу з 2024 року вартість харчування у закладах загальної середньої освіти становитиме: одноразове – 50 гривень; дворазове – 65; триразове – 85; чотириразове – 116 гривень.

Для оплати шкільних обідів учні повинні мати персоніфікований електронний квиток «Соціальна карта тернополянина». Виготовляє їх оператор електронних систем у Тернополі. Для пільгових категорій дітей ця послуга безкоштовна. Школярі, які вже мали таку картку для безкоштовного проїзду у громадському транспорті, просто повинні були її оновити, щоб мати можливість розраховуватися ними у їдальні. Тим, хто не має пільги на харчування необхідно буде поповнювати картку на відповідну суму коштів.

У порядку організації харчування дітей вказано: «Учень кожного разу перед отриманням безплатного харчування самостійно чи з допомогою відповідальної особи реєструє факт отримання послуги шляхом прикладання учнівського електронного квитка «Соціальна карта Тернополянина» до програмно-технічного приладу. Обов’язок з інформування учня про порядок використання та необхідність наявності учнівського електронного квитка «Соціальна карта Тернополянина» покладається на батьків (опікунів) учня та вчителів (вихователів) відповідного закладу загальної середньої освіти.».

Якщо дитина загубить або пошкодить електронний квиток, то батьки мають повідомити про це оператора електронних систем та адміністрацію школи. При відсутності учнівського електронного квитка фіксація факту отримання послуги з безоплатного харчування здійснюється відповідальною особою закладу загальної середньої освіти за допомогою службової картки.

У міській раді також зазначають, що інформація про те, що дитина пообідала у школі, буде доступна батькам в мобільному додатку «е-Тернопіль».