Сезон свіжих овочів розпочався на Тернопільщині. Відтак прилавки овочевих відділів у магазинах і на ринках в обласному центрі переповнені свіжими плодами.

Ціни коливаються від п’ятдесяти до 180 гривень за кілограм, вартість залежить від сорту і виробника.

Помідори, огірки, перець, капуста, картопля — доступний повний асортимент з нового врожаю овочів. Втім, ціни дещо кусаються.

«Ми отримуємо овочі від місцевих і закордонних виробників. Є різні сорти. Звісно, якщо це імпорт, селекція, то ціна не може бути низькою. Загалом вартість помідорів у нас від п’ятдесяти гривень за кілограм, жовті та чорні помідори вартують від 120-ти гривень. Останнім часом помітно знижується ціна огірків, оскільки щоразу отримуємо новий врожай. Нині вони вартують від 40 до 60 гривень за кілограм. Також поступово дешевшає капуста. Акційна ціна — 20 гривень за кілограм. Щодо молодої картоплі, то стабільно тримається висока ціна. Думаю, з червня усі овочі дещо знизяться в ціні, адже чекаємо розпалу сезону. Тепличні овочі цього року у дуже гарному стані, якими будуть городні наших виробників, поки сказати складно», – пояснює керівник овочевого відділу торгової мережі Ольга Ослюк.

Ціни на тернопільських ринках значно нижчі, від магазинних. Здебільшого там реалізовують продукцію місцеві виробники.

Софія Романська