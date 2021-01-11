Тернопільські підприємці готуються до акції протесту через локдаун

У понеділок о 10.00 біля облдержадміністрації підприємці збираються на акцію протесту.

Про це повідомила у мережі Фейсбук голова ГО “Підприємці Галичини” Ольга Шахін. Представники малого та середнього бізнесу вимагатимуть скасувати локдаун.

Протестну акцію ініціювали “Підприємці Галиччини”. Ініціативу підтримали в усіх районах області, – розповідає Ольга Шахін. Представники бізнесу зберуться у Тернополі для того, щоб відстояти конституційне право на працю та підприємницьку діяльність.

“11 січня о 10 ранку біля ОДА відбудеться акція протесту “Працюю проти запровадження локдауну”. Організатором акції є ГО «Підприємці Галичини». Запрошуємо усіх підприємців та небайдужих тернополян долучитись до акції”.

Додамо, лише за перший день локдауну поліція притягнула до відповідальності близько ста жителів краю, більшість з них — підприємці. Правоохоронці склали 42 адмінпротоколи та 57 постанов через порушення правил локдауну.