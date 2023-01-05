Тернопільські патрульні посилюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху пішоходами, адже, коли водії та пішоходи порушують ПДР, це призводить до небезпечних, а інколи — трагічних наслідків.

Вже від початку року в межах Тернопільської області сталося 5 ДТП за участю пішоходів.

Учора охоронці порядку поспілкувалися з пішоходами-порушниками про наслідки порушення правил та передбаченої законом відповідальності.

“Нагадуємо: відповідно до ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за недотримання вимог ПДР передбачений штраф у розмірі 255 гривень.

Безпека на дорозі залежить насамперед від кожного з нас! Дотримуйтесь правил дорожнього руху!”, – звертаються до пішоходів патрульні.