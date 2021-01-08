Тернопільські прихильники моржування влаштували на свята “різдвяний заплив”.

Про це у ФБ повідомила відома журналістка і учасниця заходу Людмила Островська.

“Тернопільські моржихи з моржами здійснили Різдвяний заплив, трішки оросив дощ., але це не змінило наших переконан.Чудове свято народження Того,хто дав нам життя, Кому воно належить.Сьогодні все чудове:гостини з калачами,родинне тепло, дощ зі снігом…це все наше життя… Від Ангелів бажаємо – радості, від пастухів – здивування, від мудреців прозріння, а від народженого Бога – миру і любові!!!”, – написала Людмила Островська.