Гвардійці ІІ-го батальйону у Тернополі відсвяткували одне з найвеличніших свят — Різдво Христове. На спільну вечерю, яка розпочалася з молитви, зібралися службовці, командування, також завітав міський голова Сергій Надал.

Святкування Різдва відбулося в теплій сімейній атмосфері. Гвардійці ласували кутею, варениками, іншими різдвяними стравами. Усі разом колядували та вітали один одного з Різдвом Христовим.

“Святкування Різдва Христового — це завжди особливий період. І ми проводимо його в приємній сімейній атмосфері з усіма хорошими традиціями. Цього разу ми серйозно підійшли до організації святкування, підготували вертеп, колядки. Свято вийшло цікавим, атмосфера була захоплюючою. Всі разом колядували, слухали вітання від наших командирів, а також смакували різні святкові страви”, – розповів солдат військової служби Андрій Холявський.

Додамо, гвардійці Галицької бригади організували святкування Різдва також в Ужгороді та у Львові.