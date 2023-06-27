Один мільйон сімсот п’ятдесят тисяч гривень виділили із міського бюджету на поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Еней». Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

У прийнятому рішенні прописали яким чином мають бути використані кошти. Один мільйон чотириста двадцять п’ять тисяч гривень підуть на погашення заборгованості за теплову енергію комунальному підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго». Двісті п’ятдесят тисяч гривень – погасити заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника у вигляді заробітної плати. Ще сімдесят п’ять тисяч гривень вкладуть у ремонт тепломережі.

Підприємство «Еней» розташоване у приміщенні колишньої громадської бані «Чайка». У ньому надають такі ж послуги як і раніше: сауна, душ, прання білизни, а також тут діє кафе і перукарня, надають косметичні послуги, масаж.

Раніше підприємство очолював депутат міськради Іван Зінь, тепер ним керує Олег Горохівський.