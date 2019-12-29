Під час сьомого пленарного засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради, що відбулося 27 грудня, депутати підтримали звіт голови облради Віктора Овчарука про діяльність з грудня 2018 року по грудень 2019 року.

– Добігає кінця четвертий рік роботи нинішньої каденції шостого скликання, який видався чи не найскладнішим за весь час нашої роботи, адже був позначений виборами Президента країни та дочасними виборами до Верховної Ради України. Безперечно, це не могло не відобразитись на роботі найвищого представницького органу нашого краю. Загострились політичні протиріччя, вплинули на соціально-економічну ситуацію в області й модерні підходи до управління регіонами нової центральної влади.

Попри це обласна рада працювала і працює системно, плідно та успішно. Залишаючись вірним своїм виборцям і собі, найвищий представницький орган краю шостого скликання стоїть на патріотичних, демократичних позиціях, хоч і вирізняється розмаїттям політичних сил. Усі фракції обласної ради спільно працюють на благо Тернопілля.

З грудня 2018 – по грудень 2019 ми реалізовували системні секторальні реформи у нашому краї: впроваджували Нову українську школу, розвивали первинну ланку охорони здоров’я, поліпшували матеріально-технічні умови у ФАПах та лікарнях, закуповували сучасне обладнання для медичних закладів та закладів соціального захисту. Словом – впроваджували соціально-економічну та культурну програму розвитку Тернопільщини, тим самим покращуючи умови життя краян, – йдеться у звіті.

Голова обласної ради також подякував колегам за плідну співпрацю.