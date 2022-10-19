Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко з робочим візитом прибув до КНП «Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру» Тернопільської обласної ради.

Він висловив вдячність працівникам установи та волонтерським центрам, що діють на території закладу, за їхню працю.

Михайло Головко додав, що Тернопільська обласна рада зі свого боку зробить усе можливе, щоб забезпечити повноцінну роботу диспансеру.

– Установа обслуговує усіх спортсменів нашого краю. Двічі на рік вони проходять тут обстеження, щоб брати участь у змаганнях. Хотів б висловити вдячність керівнику Ігору Костіву за їхню працю. Також хотів подякувати волонтерським центрам, які діють на території закладу. Дякуємо за їхню щоденну волонтерську роботу і віримо в нашу перемогу, – каже Михайло Головко. – Розуміємо, що заклад сьогодні потребує капітального ремонту. В нас є бажання, ідея та можливості зробити капітальний ремонт установи, щоб якісніше надавати допомогу і обслуговувати наших спортсменів.

Головний лікар КНП «Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру» ТОР Ігор Костів подякував голові обласної ради.

– Ми сьогодні дякуємо голові обласної ради Михайлові Головку та його першому заступнику Володимиру Болєщуку, які відвідали наш заклад. Вони пройнялися нашими проблемами і пообіцяли допомогти покращити матеріально-технічну базу диспансеру, – каже Ігор Костів.