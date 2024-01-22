З січня цього року діти пільгових категорій почали отримувати безкоштовні обіди за допомогою «картки тернополянина». Більше не потрібно шукати паперові талони, а лише прикласти «картку тернополянина» до валідатора в їдальні.

Контроль за бюджетними коштами

Цього року в бюджеті Тернопільської громади на пільгове харчування у школах передбачили понад 50 мільйонів гривень. Як пояснили у мерії, одна з причин нововведення – контроль за бюджетними коштами.

«Запровадили таку систему для чіткого обліку й чіткого відшкодування. Послуги з харчування в школах надають приватні підприємці, відповідно, Тернопільська міська рада відшкодовує кошти з міського бюджету за все пільгове харчування. Оскільки тепер за допомогою автоматизованої системи маємо чітку кількість отриманих обідів, то є чіткий облік валідацій. Розуміємо, скільки грошей тому чи іншому підприємцю відшкодувати», – повідомили у міській раді Тернополя.

Хто має право на безплатне харчування

Скористатися «картою тернополянина» та отримати безкоштовний обід можуть школярі, які підпадають під пільгові категорії. А саме:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки;

діти з родин, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

діти з сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, визначених у статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО (ООС), учасниками війни на території проведення АТО (ООС);

діти, батьки яких загинули під час участі в АТО (ООС). А також загиблим (померлим) захисникам і захисницям України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО (ООС) та під час безпосередньої участі у заходах спрямованих на захист України під час військової агресії Російської Федерації;

діти, які мають статус постраждалої дитини внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

діти, які мають довідки внутрішньо переміщених осіб;

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах.

Як і де отримати «карту тернополянина»

Пільговиків безплатно забезпечують учнівськими електронними квитками «Соціальна карта Тернополянина». Їх виготовляють за бюджетні кошти.

Для того, щоб отримати карту, один з батьків чи опікунів має звернутися до оператора електронних систем за адресою: вулиця Чорновола, 1. Під час звернення необхідно мати при собі:

копію наказу закладу освіти про звільнення від плати за харчування з переліком дітей пільгових категорій;

свідоцтво про народження дитини;

ідентифікаційний код дитини (за наявності);

учнівську картку, або фото 3х4, або цифрове фото на електронному носії, або присутність дитини.

Що робити, якщо дитина загубила карту

На випадок, якщо ж школяр забув взяти із собою картку для харчування або ж загубив її, то для цього є спеціальна службова. З її допомогою також можна отримати свою порцію їжі. Окрім того, безпосередньо у школі можна подати документи на виготовлення нової картки. Інформація про те, що дитина пообідала у школі, буде доступна батькам в мобільному додатку «е-Тернопіль».