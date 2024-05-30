У Тернополі, вперше в Україні, створили комісію при міській раді, яка буде допомагати громадянам отримувати законне право на відстрочку від мобілізації. Зокрема тим, хто має на утриманні інвалідів, стареньких батьків тощо. Відповідне рішення прийняли 29 травня на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Комісія зі встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) допоможе тернополянам відстояти своє законне право на відстрочку, незважаючи на юридичні колізії нового закону про мобілізацію.

Заплутаний новий закон про мобілізацію

З 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Більшість експертів, юристів та навіть військових визнали його недосконалим. Практично всі вказують, що народні депутати та їх помічники, які й розробили цей закон, створили заплутану систему для отримання відстрочки. Особливо для осіб, які мають опікунство або осіб на утриманні. Що цікаво, народні депутати не забули вписати довічну бронь для себе та своїх помічників (не плутати з депутатами міських рад, які не мають ні броні, ні відстрочки).

Приклад колізії

Для прикладу, зараз дуже важко отримати відстрочку по догляду за батьками. Новий закон передбачає, щоб отримати відстрочку по догляду за батьками, військовозобов’язаний має оформити довідку про єдину дитину. Без пояснення, де і хто видає таку довідку. А без такої довідки у територіальному центрі комплектації (ТЦК) не дають відстрочку. Насправді, як пояснили юристи, необхідно звернутися до будь-якого нотаріуса на території України та оформити нотаріальну заяву про єдину дитину. Саме такий нотаріальний документ зазвичай називають довідкою про наявність єдиної дитини в родині.

Комісія допоможе

Схожих випадків багато. Тому й створена комісія зі встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду). ЇЇ фахівці допоможуть підтвердити факт здійснення постійного догляду за особами, які дійсно цього потребують. У повній відповідності до постави Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 №560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», та пунктів 9,13,14 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».