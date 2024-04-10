Дохідна та видаткова частина бюджету Тернопільської громади збільшились на 6 мільйонів 873 тисячі гривень. Поповнення відбулися за рахунок надходжень субвенцій із держбюджету та об’єднаних територіальних громад. відповідні зміни до фінансового документу внесли на засіданні виконавчого комітету 10 квітня.

Начальниця фінансового управління міськради Віталіна Атенчук розповіла, що надійшла субвенція з держбюджету на відшкодування енергоносіїв за проживання внутрішньо переміщених осіб у мусі 648, 8 тисячі. Кошти спрямовували управлінню освіти 607,9 тисячі гривень та відділу медичного забезпечення 40,9 тисяч. Також надійшла субвенція на Нову українську школу – 6 мільйонів 54,3 тисячі, від ОТГ на надання освітніх послуг 25 тисяч, субвенція на реалізацію соціального проекту «Активні парки. Локації здорової України» 145,1 тисячі, яка спрямовується управлінню розвитку спорту та фізкультури.

Також відбувся перерозподіл асигнувань в межах розпорядників коштів.

– По управлінню транспортних мереж та зв’язку зменшуються видатки по загальному фонду по програмі «Обороноздатність» на 500 тисяч гривень та спрямовуються до спеціального фонду на виконання цієї програми, – додала Віталіна Атенчук. – По управлінню освіти і науки зменшуються поточні видатки по дошкільних навчальних закладах у сумі 2 мільйони 595 тисяч та спрямовують загальноосвітнім школам на НУШ на умовах співфінансування. Проводиться перерозподіл по школі №27: зменшуються капітальні і збільшуються поточні видатки у сумі 525 тисяч. По відділу медичного забезпечення зменшуються поточні видатки на суму 3 мільйони і спрямовуються до спеціального фонду на капремонт приміщення та встановлення ангіографа у лікарні №2 на умовах співфінансування. По фінансовому управлінню зменшуються асигнування з обслуговування боргу і спрямовуються на реалізацію програм: співпраці з ДПС у Тернопільській області – 500 тисяч, співпраці з управлінням Держказначейства у Тернополі – 75 тисяч, на програму «Безпечна громада» – 700 тисяч, та програму «Муніципальне замовлення» – 223,5 тисячі гривень.