На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було оновлено карантинні зони України.

Відтак, Тернопіль та область більше не будеть “червоними”. Наш край потрапив у “помаранчеву” зону.

Про це повідомляє Telegram канал Міністра Кабінету міністрів України Олега Немчинова.

Згідно з повідомленням, до “помаранчевої” зони віднесли Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області.

У “червоній” зоні перебуватимуть лише місто Суми і Канів Черкаської області

Новий розподіл буде діяти з 12 жовтня.