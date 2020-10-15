Тернопіль і частина області знову “почервоніли”

У четвер, 15 жовтня, під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено нове епідемічне зонування України.

Зокрема, до червоної зони з 19 жовтня буде зараховано значну частину Тернопільської області. А саме – міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони.

До помаранчевої зони потрапили Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.