Якщо вже утеплюватися, то лише купуючи найбільш надійний і комфортний одяг. І термобілизну також. Зробіть вибір на користь тактичної термобілизни, щоб оцінити її високу якість та помітні особливості. Які саме – розповімо просто зараз.

Про якість тактичного одягу ходять легенди, і ми готові їх підтримати. Термобелье ЗСУ – повноправний елемент військової форми взимку, а ще найкраще рішення для збереження тепла навіть у найбільш екстремальні морози. Чим же термобілизна особлива, і чим вирізняються тактичні вироби?

1. Тактична розробка

Термобілизна, які відшивається для військовослужбовців, завжди має найвищу якість. Це пов’язано з:

· використанням перевірених матеріалів;

· пошиттям за інноваційними лекалами;

· відповідністю за розміром та особливостями крою;

· обов’язковим отриманням виробником ліцензії на пошиття тактичного одягу.

Це означає, що від звичайної спортивної чи повсякденної термобілизни тактичні вироби завжди відрізняються продуманістю та якістю.

2. Комфорт у носінні

Термобілизна ЗСУ м’яка та приємна до тіла, добре лягає по фігурі, але не сковує рухів. Кофта добре прикриває поперек, щоб захистити його при мінусових температурах.

3. Матеріали виготовлення

Можна знайти як синтетичні комплекти, так і комплекти з додаванням натуральних волокон. В будь-якому випадку, мікрофліс для тактичних виробів завжди має найвищі показники теплозбереження та успішно відводить вологу, щоб не перегріватися й не переохолоджуватися під час активних рухів.

4. Крій

Термобілизна буває різною за кроєм:

· майки й шорти;

· футболки й капрі;

· термотруси та термошкарпетки;

· джемпер та термоштани.

Для зими найкраще підійде найбільш закритий варіант.

5. Якість швів

Шви тактичної термобілизни завжди рівні та непомітні. Все завдяки правильному пошиттю та майстерності швачок, які займаються виробництвом тактичного одягу.

6. Додаткові вставки

Вставки на термобілизні можуть бути призначені для відведення вологи або для посилення місць найбільшого тертя. Зазвичай, це накладки в зонах ліктів та колін.

7. Широкий діапазон розмірів

Термобілизна ЗСУ завжди чітко відповідає замірам у розмірній сітці. Чоловіки можуть знайти моделі в розмірах від 44 до 60, а жінки – від 40 до 50-го. Варто зупиняти вибір саме на розмірі, який ви зазвичай носите, щоб термобілизна чітко виконувала свої функції, не сповзала й не відкривала тіло. Саме тому вибір меншого чи більшого розміру є недоречним. Розібратися з розмірами, особливостями крою, кольорами й моделями ви можете, проконсультувавшись із менеджерами інтернет-магазину Momentum. Зробити замовлення максимально просто, а отримати його ви зможете вже за 1-3 дні з доставкою «Новою Поштою» або самовивозом із нашого стаціонарного військторгу. Ми з радістю допоможемо вам берегти тепло.