Температура і ломота: тернопільський журналіст розповів про реакцію на вакцину від COVID-19

Відомий тернопільський журналіст Сергій Балуцький описав свої відчуття та реакцію організму на першу дозу вакцини від COVID-19.

Окрім того, він дав від повідь на найпоширеніші питання, які стосуються щеплення від коронавірусу. Про це Сергій написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Спершу про те, що вас цікавить – “побічка”. Ввечері піднялась температура до 37.5, була ломота, відчуття втоми, млявість. Але як відомо, це нормальна реакція організму. Жарознижувальних препаратів особисто я не пив. Сьогодні трохи боліла рука, таке відчуття? ніби кріпатура після тренування. Терпимо.

Зараз почуваю себе добре. Навіть чудово. П’ю багато води. Відповідаю на актуальні питання:

– Чи боляче вакцинуватись?

– Ні. Брати кров з пальця чи з вени більш неприємно. А тут голки не відчуваєш)

– Як ти вакцинувався поза чергою?

– “Залишками” вакцини в рамках “публічної вакцинації”.

– Чи не боявся вакцинуватись?

– Ні. Це було моє свідоме рішення.

– Ти хворів на Ковід?

– Здається так. Влітку. Втратив нюх, була температура і ломота, але тест був негативний).

Додам, що станом на сьогодні в Україні вакцинувалось більше 50 тисяч громадян. Я підтримую вакцинацію і вважаю – це єдиний шанс повернутись до звичного життя”, – пише тернополянин.