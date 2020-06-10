Сертифікований товар отримали медзаклади Тернополя. Кілька десятків ящиків вивантажили на склад лікарні швидкої допомоги. Ці найнеобхідніші засоби захисту розподілять в установи, де вони першочергово необхідні.

Закупили маски товариство “Техно-Буд-Центр” спільно з компанією “Креатор-Буд”. Кажуть, відреагували на запит лікарів, бо розуміли, що мусять перекрити потребу медиків у засобах захисту. Наступного тижня благодійники планують закупити ще близько шести сотень захисних лікарських комбінезонів.

Головний лікар Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський задоволений тим, що увесь товар сертифікований. Якість засобів захисту для медиків – перше, на що звертають увагу у медичних закладах. Щоденні потреби на медичні маски у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги є гострими, розповідає головний лікар закладу.

В лікарні на зміні працює до 300 працівників. За восьмигодинну зміну кожному потрібно змінити хоча б 2-3 маски. За підрахунками, закуплених благодійниками засобів захисну вистачить на місяць.

Зараз лише у цій лікарні – десятеро пацієнтів та троє людей з підозрою на Covid-19. Усім необхідним медзаклад забезпечений, каже дирекція. Пацієнтів лікують безкоштовно. Тільки от спецзахист для лікарів закінчується дуже швидко. Така ж ситуація у всіх установах, тому як тільки влада отримує допомогу від благодійників – відправляє частинами в лікарні, де лікують хворих . Маски, рукавички і спецкостюми, запевняють лікарі, використовують тисячами.

Підприємці Андрій Ярема та Ігор Гуда уже не вперше за час пандемії та карантину допомагають медикам Тернопілля. В час загострення епідемії благодійники придбали новий мультифункціональний УЗД-апарат вартістю понад мільйон гривень, призначений для діагностування хворих на COVID19. Меценати переконані, що допомога лікарям сьогодні – одне з найболючіших питань у світі, в Україні та на Тернопіллі, зокрема. Тому участь соціально відповідального бізнесу у цей час є надважливою.