17 працівників лікувальних закладів на Тернопільщині відсторонили від роботи.
Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, серед відсторонених — лікарів та медичних працівників середньої ланки немає.
“З набуття чинності наказу, від роботи відсторонили 17 працівників, які підлягали обов’язковій вакцинації. Це не лікарі, не середній медичний персонал, а технічний персонал. На сьогоднішній день у нас 99,8% медичних працівників закладів охорони здоров’я вакциновані. На сьогоднішній момент відсторонено 17 працівників від роботи. Хочу зазначити — це не лікарі, не середній медичний персонал — це інші працівники, які працюють в закладах охорони здоров’я”, – зазначила Ольга Ярмоленко.
Додамо, 31 січня 2022 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664, який розширив перелік працівників, що підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. Представники установ, які не отримали принаймні однієї дози вакцини проти COVID-19 до 31 січня, відсторонені від роботи.
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