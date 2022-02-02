Технічний персонал: кого з працівників медичних закладів відсторонили від роботи через відсутність щеплення від ковіду

17 працівників лікувальних закладів на Тернопільщині відсторонили від роботи.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, серед відсторонених — лікарів та медичних працівників середньої ланки немає.

“З набуття чинності наказу, від роботи відсторонили 17 працівників, які підлягали обов’язковій вакцинації. Це не лікарі, не середній медичний персонал, а технічний персонал. На сьогоднішній день у нас 99,8% медичних працівників закладів охорони здоров’я вакциновані. На сьогоднішній момент відсторонено 17 працівників від роботи. Хочу зазначити — це не лікарі, не середній медичний персонал — це інші працівники, які працюють в закладах охорони здоров’я”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, 31 січня 2022 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664, який розширив перелік працівників, що підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. Представники установ, які не отримали принаймні однієї дози вакцини проти COVID-19 до 31 січня, відсторонені від роботи.