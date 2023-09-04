Новий сезон відкривають у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка 10 вересня.

Розпочнеться він із прем’єри народного артиста України Федора Стригуна «Ісус – син Бога живого». Це містерія за Євангеліями від Матвія, Марка, Луки та Івана за п’єсою Василя Босовича.

Режисер-постановник Федір Стригун вже ставив цей твір у Національному театрі імені Марії Заньковецької. Тепер знову повернувся до цієї теми, але на тернопільській сцені.

– Мрія моя була поставити «Ісус – син Бога живого», – розповів «Файному місту» Федір Стригун . – Я не думав про Ісуса, скажу відверто. Коли став художнім керівником театру Заньковецької, то весь час шукав позитивного героя. Постійно роздумував: як його знайти, де знайти? І в один момент зрозумів, що Ісус Христос – це не легенда, а правда,те чого нам не казали, чого нам не збагнути.

Головну роль у містерії виконує актор Євген Лацік. До роботи над нею приступав із хвилюванням, але все пройшло без проблем.

– Хвилювався, думав буде важче, – поділився враженнями Євген Лацік. – Зазвичай розповідають, що навколо таких ролей бувають таємниці, і не завжди вони можуть бути приємними, часом це лякає. Але у мене все спокійно, легко, з любов’ю виходить. Це історія, яку всі знають, але коли починаєш більш детально працювати, починаєш глибше замислюватися над тими словами, над тим, що було сказано, що хотіли донести. Читав не тільки сценарій, багато передивився різних історій, трактувань і перечитав літератури, щоб не було однобоко і односторонньо. У процесі роботи багато розбирався у собі, зрозумів, що головне – це безумовна любов попри все. Оце мені зараз дуже яскраво відчувається.

На сцені драмтеатру вистава буде йти впродовж трьох місяців. Відвідати її можна буде у вересні, жовтні і листопаді.