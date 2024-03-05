Актори Львівського театру імені Франца Кафки випустили новий альбом “Сумні вірші”, що є добіркою творів українських поетів, покладених на авторську музику.

Це вже другий подібний реліз театру, раніше актори вже представили публіці альбом “Вірші про кохання”.

“Перший реліз слухачі зустріли доволі тепло, тому ми вирішили продовжувати популяризувати українську поезію так, як ми це вміємо. І це лише початок! Ми плануємо й далі записувати альбоми, в яких будемо знайомити свою аудиторію із красивою поезією, з живим українським словом.” – розповідає Назарій Боденко.

“Сумні вірші” – добірка, до якої увійшли твори таких відомих українських авторів, як Ліна Костенко, Емма Андієвська, Ірина Жиленко, Сергій Жадан, Григорій Чубай, Василь Стус, Михайль Семенко, Павло Грабовський та Максим Рильський. Альбом стане чудовим подарунком для шанувальників української літератури. Альбом вже доступний для прослуховування на YouTube: https://youtu.be/iYmHOfeTjUc

Про театр

Львівський театр імені Франца Кафки створений у 2009 році Германом Гошкадором та учасниками громадської організації Експеримент, для просування авангардного театрального мистецтва в Україні.

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