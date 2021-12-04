Шоумен Сергій Притула нечасто тішить своїх підписників особистими фотографіями з дітьми або дружиною. Однак часом зірковий батько все ж робить винятки. Так сталося цього разу.

У своєму Instagram Притула опублікував фото, на якому позував з трьома дітьми.

“Тато з роботи прийшов. Всі за стіл!”, – таким підписом супроводив фотографію шоумен.

На знімку Притула разом з трьома дітьми постав у своєму будинку. Судячи з кадру, зіркове сімейство позувало у вітальні під час вечері. При цьому донька з сином сиділи за столом, а найменшу доньку, яка з’явилася на світ у травні цього року, Сергій тримав на руках. Дружина Притули в кадр не потрапила, тому, ймовірно, Катерина Сопельник стала автором сімейної фотографії.

Джерело: Новини Live