Вулицями Заліщик на Тернопільщині на дивані їздить інженер-технолог, винахідник Аркадій Фішман. Чоловік переїхав рік тому зі Слов’янська. Він каже, швидкість пересування його транспорту – 10 кілометрів на годину.

“Річ у тім, що у мене був двигун, акумулятори, контролер був. Я це все привіз зі Слов’янська. Я зняв це все з іншого електротранспорту, бо сам транспорт я взяти з собою не зміг, то зняв обладнання з нього. Воно в мене лежало. Я думаю, що воно в мене без діла лежить, треба щось робити. Вирішив зробити щось цікаве, щоб підбадьорити людей. Думав, що б таке зробити, на чому буде зручно їздити. Як відомо, найзручніше – бути на дивані”, – розповів Аркадій Суспільному.

Аркадій говорить, деталі для дивана зняв із моноколеса, яке теж розробив сам:

“У мене був більш серйозний проєкт колеса. Таких коліс у світі є десь 4. Вони трохи різних конструкцій. Моє від них відрізняється, такого, як моє у світі немає. Світовий прототип по характеристиках мене не влаштовував. Він був заважкий, треба було його вдосконалювати. Війна змінила мої плани. Колесо можна використовувати, як транспорт. Чим саме моє колесо було унікальним, що в нього могло сісти дві людини, а не одна. Подібні колеса дуже великі, вони приблизно метр і вони незручні. Сідаєш, як в крісло. В мене велика спинка, ти відкинувся, можна вдвох їздити”.

Винахідник розповів, диван, яким він їздить, викликає цікавість у місцевих жителів:

“Коли їздив по Заліщиках, то знімав кожен другий, машини зупинялися, дивилися. Я придбав дошки. Це диваном не було з самого початку. Я з дощок його зробив, під розміри. Диван би не підійшов, бо в нього ширина, висота, вага не та, яка мені потрібна була. Я придбав дошки і зробив конструкцію схожу на диван”.

Чоловік говорить, приблизна довжина дивана – два метри, ширина – 80 сантиметрів, висота – понад метр.

“Мій транспортний засіб не підлягає реєстрації жодній, бо в законі вказані обмеження статутності двигуна три кіловати і обмеження швидкості 40 кілометрів на годину. Якщо менші параметри, то нічого не потрібно. Це як електровелосипед, а от якщо більше, то потрібна реєстрація”.