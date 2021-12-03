Батьки трирічного хлопчика скаржаться на те, що вихователька дитсадка застосувала до дитини фізичну силу.

Про кричущий випадок у Фейсбуці повідомив батько малюка Олександр Ширшин.

Чоловік написав, що обурливий інцидент стався у дитсадку №26. Далі подаємо допис автора дослівно:

“А тепер коротко про «тьотю, яка била»

З літа ми віддали дітей до садочку. Діти почали ходити із задоволення, без плачу, швидко адаптувалися до режиму тощо.

Якось вертається Санич додому з червоною рукою. Його питаються, що сталося, відповідь: Тьотя била. Дитині 3 роки, навряд чи таке б видумала, бо ніколи схожих вигадок за ним не помічав. Я, звісно, одразу написав «тьоті», сказав, що ввечері подзвоню і в ході розмови зі слів цієї «тьоті» виявилося, що вона наче просто сильно стиснула руку дитині, а ніжна шкіра дала почервоніння. Пояснивши, що таких «просто» більше не має бути і що застосовувати силу до моєї дитини заборонено і небезпечно, мені здалося, що ми дійшли порозуміння.

Через пару тижнів Санич став мовчазним, майже не бігав, вся його активність десь поділася. Почав з будь якого приводу плакати, хоча такого ніколи не було, і капризувати. Після кількох тижнів вдома, знову більш-менш почав приходити в себе. Пішов до садочку і через якийсь час кілька днів підряд не ходив на горшик, пісяв в штани. Просився постійно до мами на руки. В ночі прокидався і в сльозах кликав маму. На разі майже все продовжується і зараз.

Побувши знову два тижні вдома, питаємось, чи він іде в садочок. Відповідь була негативна. На питання «чому?», сказав, що тьотя б‘є. Запитавшись як, сказав, що ножку б‘є і показав рукою як і куди. Нагадаю, що дитині 3 роки. Жодних проявів обманути батьків з його боку не було раніше.

Враховуючи зміну в поведінці і слова дитини, я на наступний день пішов з ним до садочку. Потенційній «тьоті» на її привітання він показав рукою привіт, а коли я поставив його на землю, то сховався за мене. На моє прохання розповисти хто його бив, він знову показав похлопуванняв долонею по нозі.

«Тьотя» сказала, що від коли ми з‘явилися, то зі мною одні проблеми, хоча ми докладалися і матеріально, і фізичною працею до благоустрою садочку і жодних зауважень в мою адресу не було.

Я вирішив викликати поліцію та управління освіти, розпочати весь законний процес розслідування та притягнення до відповідальності винних, а «тьотя» сказала, що буде писати на мене зустрічну заяву (а я ж так боюся тих зустрічних)).

Керівництво мене запевнили, що все зможуть вирішити в межах садочку, намагаючись переконати, що такого не може бути і діти в цьому віці схильні до фантазування. Заяву написав на ім‘я завідуючої з проханням провести перевірку і розбирательство. Сказав, що в поліції та управління освіти поки не буду звертатися, але в разі, якщо ситуація не вирішиться, то наступні кроки будуть саме такі.

В цей час «тьотя» пише в чат з батьками, що я вивів з рівноваги весь колектив своїми «погрозами» про поліцію і скарги і просить батьків підтримати її (фото додаю). Тут мене видаляють з чату батьків і пишуть, як я неправильно вчинив, що зірвав заняття та влаштував стрес дітям, хоча дітей ніхто не чіпав і вони навіть не бачили того, що відбувалося. Я в свою чергу, як завжди, був спокійний і більшу частину переговорного процесу відбувалося в кабінетах. Батьки сказали, що такого не може бути, бо якби їхню дитину хтось з вихователів образив, то дитина б про це повідомила. І хоча моя дитина саме так і зробила, мене звинуватили, що я несу нісенітниці.

В загальному, чекаю результатів перевірки і шукаю психолога, який міг би попрацювати з Саничем і зробити заключення. Ситуацію просто так в спокою не залишу.

P.S.: додаю скрін відгуку від мами, яка теж нафантазувала про цю «тьотю» в 2019 році.”

У коментарях користувачі соцмережі радять чоловікові домагатися справедливості, адже наслідки для дитини можуть бути дуже серйозними і залишитися на все життя. Крім того, невідомо скільки ще діток могло постраждати від рук агресивної виховательки.

“Не надійтеся,що ситуація зміниться на краще. Якщо вихователька так себе поводить багато років,то Ви хочете її навчити любити діточок і стати добрішою??? Репресивними мірами, з допомогою поліції і т. д.???

Доросла людина потім може нишком причиняти дитині психологічного тиску,що ніяк не краще,ніж фізичний. Тільки змінити вихователя,групу,садок. А дитинка вже отримала психологічну травму,треба просто не водити пів року,рік до дитсадка. Негативний досвід треба якось перебороти,а мама – найкращій психолог.. Чи змінити на іншу виховательку.

Воювати з вихователем ,з яким ваша дитина буде продовжувати знаходитися вісім(!!!) годин на день – небезпечно для вашої дитини..

І у три роки – не фантазують і не брешуть. Дитинка розповідала те,що пережила.

Також треба озвучити ,який це дитсадочок. Якщо почали боротися за свою дитину, доводять до кінця. Не може бути,що насильство переживала за усі роки тільки ваша дитинка”, – пише Любов Рижова.

“Отак у діток з’являються комплекси, з якими вони йдуть по життю, бо якась тьотя запресувала, а він не зміг пояснити! Тьоті вірять, а своїй дитині ні!

Ви молодці! За своїх діток треба заступатись! Хай Бог дасть вам мудрості, як вирішити цю ситуацію”, – коментує Анна Єлисеєва.

“Олександре, підтримую Вашу родину! Ця ситуація вкрай жахлива, особово для дитини. Батьки завжди приділяють увагу поведінці дітей, коли вона змінюється на це є причини. Ця “тьотя” якщо і залишиться й надалі працювати у садку, то спокію не буде. Вона буде продовжувати цькувати діточок. Таким вихователям не місце у дитячих закладах, у них вже відсутня лагідність та любов”, – зазначає Наталя Давиденко.

“Просто жесть, що в нас таке твориться! Але прекрасно, що ви вступаєтесь і вірите своїй дитині! Для психіки важливо відчувати безпеку і захист, особливо від мами з татом. Шкода діток байдужих батьків, які не мають цього”, – додає Наталія Веретеніна.