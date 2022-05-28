Система дала збій: стало відомо, чому в Тернополі майже годину завивала сирена

У Тернополі в системі оповіщення про повітряну небезпеку стався збій.

Про це Суспільному повідомив заступник директора обласного департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту населення Володимир Фаріончук.

За його словами, збій трапився на обладнанні, яке ретранслює сигнал на мікрорайоні “Аляска” – не вимкнувся сигнал про відміну повітряної небезпеки.

“Ремонтна бригада виїхала на місце, де проведе ремонт стійки, яка ретранслює сигнал про повітряну тривогу. Громадяни, зберігайте спокій”, – каже Володимир Фаріончук.

Кореспонденти Суспільного повідомили, що звук сирени було чути з мікрорайону “Аляска” до “БАМу”.

Вчора сигнал про відміну повітряної небезпеки на Тернопільщині дали о 22:28, а перестав він лунати в Тернополі на мікрорайоні “Аляска” о 23:24. Жителі Тернополя чули звук сирени близько 57 хвилин.