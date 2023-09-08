Фотовиставка «Симфонія води поміж паркових алей» діє у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Присвячена вона 40-річчю з часу відкриття гідропарку «Сопільче».

Світлини із фондової збірки «розповідають» про краєвиди та архітектурні споруди парку з часу його заснування і до сьогодення.

– Історія парку розпочалася із дороги прокладеної через пустир жителями нового мікрорайону «Дружба» до центру міста, – розповіла Леся Сута, старша наукова співробітниця відділу природи ТОКМ. – Згодом вона перетворилася на головну алею гідропарку. В 1970-х роках розпочалося окультурення місцевості. Вже в 1983 році було відкрито першу чергу парку. За короткий проміжок часу територія пустиря стала однією з найкрасивіших у Тернополі та улюбленим місцем, яке може догодити кожному відвідувачу. Творцям «Сопільче» вдалося гармонійно поєднати природний ландшафт із дизайнерським. Парк насичений водою: межує з річкою, красується ставками і численними потічками зі штучними порогами. Під охороною є гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Тернопільські джерела». Протягом багатьох років в теплу пору кожен міг милуватися каскадом фонтанів центральної алеї. Велику увагу привертають декоративні млини, що працюють за рахунок води, яка тече із Тернопільського ставу.

Територія парку багата флорою. Серед різноманітних рослин зустрічаються і лікарські, рідкісні та екзотичні. На радість малечі тут розміщений «Зоокуточок». Для дітей були також облаштовані ігрові майданчики, каруселі, залізниця тощо.

– У багатьох вже в пам’яті залишилося «Космічне містечко» з різноманітними дивовижними об’єктами: ракетами, місяцеходами, роботами та іншими механізмами, – додає Леся Сута. – Був також аеродром, де стояли зразки літаків і гвинтокрила. Зараз для активного відпочинку для дітей і дорослих діють тенісні корти, картингдром, екстрим-парк.

Особливості парку додають також острівці. На одному із них змонтоване фортечне містечко із кам’яними вежами і мурами. Є у «Сопільче» і дерев’яні скульптури, які створили відомі майстри – Іван Мердак та Юрій Плесюк. Серед новинок парку – найдовша катальпова алея в Україні та найбільший в області флагшток заввишки 50 метрів із блакитно-жовтим стягом.

Фото Оксани Кульчицької, завідувачки художньо-рекламного відділу ТОКМ