Вишивка, кераміка, лялька-мотанка, малярство, вироби з природніх матеріалів, скульптура, різьба по дереву, вироби з бісеру, витинанки, писанки, плетіння з лози, рогози і соломи – такі народні промисли презентували умільці Тернопільщини на збірній виставці. Відкрили її у Тернопільському обласному художньому музеї.

Такий захід обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України організовує щороку, починаючи з 2015-го. Цього разу виставку назвали «Традиції – сила нескорених».

До експозиції увійшли більше 120 творів, які надали 45 майстрів. Серед них є члени і кандидати у члени НСМНМУ, заслужені майстри України і початківці.

– Руслан Друк, який нині захищає Україну у лавах ЗСУ, подав на виставку керамічний підсвічник «Дерево життя», – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Спираючись на традиції народного гончарства Галичини, працює Ольга Мельничук. Традиційні вишиті рушники та вишитий одяг – жіночі та чоловічі сорочки, які вражають поєднанням кольорів, різноманітністю візерунків представили Світлана Галущак, Тетяна Сеник, Галина Переймибіда, Євгенія Войнарська, Надія Мороз, Олександра Ситник, Леся Демчук, Надія Луцишин, Тетяна Головань, Ірина Сампара, Уляна Джигринюк – голова Тернопільського осередку Національної Спілки майстрів народного мистецтва України. Представлена на виставці популярна сьогодні лялька-мотанка. Авторські сюжетні ляльки подали Мирослава Гірняк, Галина Джус, Ірина Харатін, Алла Шушкевич. Заслужений майстер народної творчості України Ірина Вербіцька представила композицію «Голгофа України». Заслужений майстер народної творчості України Людмила Павлова репрезентувала оригінальні композиції із природніх матеріалів «Ангел» та «Дідух, як дерево життя».

Твори народного малярства представили Юлія Демчук та Зоряна Винник, а також заслужені майстри народної творчості України Тетяна Балбус, Володимир Шерстій, Антон Гриб. У галузі художньої обробки дерева працюють Назар Гриньків та Євген Гірняк. Сакральну скульптуру та сюжетні композиції, як розповіла Ольга Ваврик, подав Роман Пʹєх, скульптурний портрет Тараса Шевченка – заслужений майстер народної творчості України Михайло Кульчицький.

Традиційні ґердани, силянки, кривульки, кризи, намиста представили Вікторія Кривоніс, Тетяна Жмурко, Галина Михальська, Вікторія Михальська, Надія Харченко, Наталя Грицишин, Діана Шрамовят, Ольга Копчак, Ірина Галущак, Тетяна Охрицька. Котильйони з бісеру подали Неля Чухрай та Ольга Карплюк, Тетяна Семенець представила репліки давніх виробів з бісеру.

На виставці також є сюжетні витинанки з паперу Галини Дудар та Ростислава Крамара, композиції із традиційними писанками Ірини Харатін та Ростислава Крамара. А ще – плетіння з лози, рогози і соломи. Заслужений майстер народної творчості України Антон Гриб представив декоративну таріль «Слава ЗСУ», вазу та сюжетні композиції із рогози подала Надія Гуска, декоративні вироби з лози Лариса Бойчун.

Детальніше ознайомитися з розмаїттям народних промислів наших краян на виставці у музеї усі бажаючі можуть до 13 лютого.

Фото Наталії Огінської.