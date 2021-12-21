“Сидіти в хаті – це не моє”: відома тернополянка знялася у соціальній рекламі вакцинації від COVID-19. ВІДЕО

Відома тернопільська акторка Тетяна Песик знялася у ролику із закликом вакцинуватися від COVID-19.

Відео опубліковане на сторінці ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

“Щеплення від COVID-19 дозволяє отримувати радість звичних способів дозвілля: відвідувати театр, кіно, музеї чи торгові центри, подорожувати світом.

“Я вакцинувалася від COVID-19, тому що хочу спокійно працювати і подорожувати.” – Тетяна Песик (Акторка).

Вакцинуйтесь вже сьогодні. Вакцинація береже від тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи смерті”, – ідеться у повідомленні.

Адреси та контакти центрів/пунктів вакцинації на https://vaccination.covid19.gov.ua/list.