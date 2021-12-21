Відома тернопільська акторка Тетяна Песик знялася у ролику із закликом вакцинуватися від COVID-19.
Відео опубліковане на сторінці ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
“Щеплення від COVID-19 дозволяє отримувати радість звичних способів дозвілля: відвідувати театр, кіно, музеї чи торгові центри, подорожувати світом.
“Я вакцинувалася від COVID-19, тому що хочу спокійно працювати і подорожувати.” – Тетяна Песик (Акторка).
Вакцинуйтесь вже сьогодні. Вакцинація береже від тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи смерті”, – ідеться у повідомленні.
Адреси та контакти центрів/пунктів вакцинації на https://vaccination.covid19.gov.ua/list.
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