Світлина тернопільського фотографа Любомира Матвіїва потрапила в 10 найкращих знімків спеціальної номінації міжнародного фотоконкурсу Wiki Loves Earth.

Про це розповіли на сайті організаторів, пише Терен.

У 2023 році міжнародний фотоконкурс Wiki Loves Earth підтримав ініціативу Wiki4HumanRights у партнерстві з Wikimedia Foundation (WMF) та Управлінням Верховного комісара з прав людини (OHCHR). Його метою є підвищення обізнаності про охорону природи та вплив людини на природу. У спеціальній номінації «Права людини та довкілля» приймали зображення, які відображають вплив діяльності людини на довкілля.

І в результаті отримали понад 8500 зображень у номінації, це найбільша кількість за всю історію.

Друге місце посіла світлина фотографа з Тернопільщини Любомира Матвіїва із зображенням поширеної екологічної проблеми, створеної людиною — наслідки випалювання сухої трави в «Серетському» гідрологічному заказнику.

“Спекотна та суха погода, ймовірно, спричинена зміною клімату, змінює схему лісових пожеж у всьому світі. Як наслідок, постраждали водно-болотні угіддя та гідрологічні резервати, що змушує населення евакуюватися або боротися з неконтрольованою пожежею. Фото представляє глобальну проблему з наслідками для добробуту людей. Контраст форми вогняної лінії з річкою та сухою травою робить фотографію драматичною та вражаючою. Здається, річка теж спалена”, – каже один з членів журі біолог і еколог, фотограф-документаліст з Бразилії Жоао Помпеу.

Примітно, що перше місце міжнародного конкурсу посіла світлина автора- українця Сергія Мірошника, зроблена у заказнику Біла Діброва, Деснянський район Києва. На фото зображений жук — комаха виду Стрибун перелісковий (Cicindela soluta).