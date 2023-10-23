Світлина Elena Mozhvilo на Unsplash

Невдовзі на нас чекає найчарівніша пора року, тому ми вирішили зануритися в дивовижні традиції різноманітних народів світу. Ознайомтеся з ними та поміркуйте, які з них ви б додали до власних святкувань. Уперед!

Швеція дарує світові святкового цапа

Світлина Lachy from Paris на wikimedia.org

У Швеції цей милий, приємний і домашній символ життя й оновлення завжди перебуває в центрі справжнього сімейного свята. Цапів можна буде побачити на більшості міських і сільських площ, і чимало їх буде метрів 12 заввишки.

Тим, кого цікавить щось, що можна поставити вдома, не варто хвилюватися, адже є відповідні ялинкові прикраси та статуетки. Зараз солом’яних цапів роблять найрізноманітніших форм, тому ви обов’язково знайдете щось, що додасть трохи розкоші вашій оселі впродовж усіх свят.

На Філіппінах обожнюють гігантські різноколірні ілюмінації

Світлина @mariejoyacajes на steemit.com

Якщо ви думаєте, що центр вашого міста — це шоу з вогнями та великою ялинкою, яку знає і любить уся родина, подумайте ще раз. Філіппінці пишаються власними величезними ілюмінаціями всіх відомих кольорів, які можуть досягати 6 метрів завширшки чи, навіть, більше, а можуть бути й досить малими, аби їх можна було використовувати вдома.

Ці барвисті символи втілюють любов, яку ми маємо один до одного, а також відчуття оновлення та відродження, яке святковий період уособлює для багатьох. Такий культурний колорит у вашому домі цього Різдва неодмінно викликатиме у вас усмішку щоразу, коли ви заходитимете до кімнати.

Ісландські діти обожнюють солодощі

У той час як решта світу має 12 днів на Різдво (Святки), ісландці святкує його впродовж 13 днів. Для чого їм цей додатковий день? Вони ставлять на підвіконня гарненький набір із 13 дитячих черевичків і чекають, поки їх наповнять цукерками та іншими солодощами.

У кожну з 13 ночей, що передують приходу Санти, діти йдуть спати з надією, що вранці вони побачать дивовижу. І якщо вони були хорошими хлопчиками та дівчатками, їхнє підвіконня прикрашатиме стільки солодощів, що годі й уявити. Це чудова традиція, яку можна запозичити, і яка також дасть вам змогу проявити справжню творчість у прикрашанні підвіконня, що неодмінно сподобається вашим сусідам.

Данці буквально зосереджують свої святкування навколо ялинки

Ми здебільшого ставимо ялинку ближче до кутка вітальні, але в Данії на Святвечір вона височіє просто посеред кімнати. У супроводі колядок і вогню, родина танцює навколо неї, взявшись за руки, співає пісень і розповідає історії.

Це чудовий варіант святкування, якщо ви хочете, аби діти були в захваті від магії та дива, яке чекає на них вранці. Ба більше, оскільки все це активні розваги, діти зможуть спалити всю накопичену енергію і спатимуть без задніх ніг.

У Норвегії Маленьке Різдво приходить на 2 дні раніше

Зараз, можливо, 23 грудня не має для вас особливого значення, але ви подивитесь на цю дату зовсім по-іншому, коли дізнаєтесь, як її святкують норвежці. Оскільки ніхто не любить божевільну метушню з приготуванням напередодні Різдва, норвежці все ладнають на день раніше.

У кожного члена сім’ї, молодого і старого, є кілька традиційних святкових справ, які вони виконують щороку на Маленьке Різдво, і це дійсно допомагає всім налаштуватися на найособливіший день року. Створення власних сімейних традицій дає нам змогу дати кожному щось таке, чим можна пишатися, і що даватиме чимало приводів для усмішки. А на Різдво саме такі дрібниці часто мають вирішальне значення, тож чому б не спробувати цього року?

Ірландці мають хист до спрощення

На свята ірландці здебільшого ставлять єдину високу червону свічку у вікні на знак того, що в оселі завжди раді гостям. Ця вікова проста традиція, безсумнівно, зробить будинок по-справжньому затишним і дасть вам можливість пов’язати все і всіх разом.

Заповніть решту вікна розпиленим снігом і кущами падуба, і ви створите ідеальну традиційну прикрасу за лічені хвилини. Це саме те, що потрібно, якщо вам потрібно додати кілька штрихів магії в найкоротші терміни.

Відкриватися для нових вражень і дослухатися до традицій святкування інших народів — це і є справжня воля, і це стосується не лише святкових урочистостей. Хтось тренується на свіжому повітрі, а комусь подобаються гуртові тренування онлайн на велосипеді Peloton. Хтось полюбляє грати в нових казино онлайн замість того, аби грати офлайн десь в спеціалізованій будівлі. Чи замість того, аби їхати та гуляти крамницями, можна попросити віртуального персонального покупця надіслати нові вбрання безпосередньо до ваших дверей? Є сила-силенна найрізноманітніших способів насолоджуватися життям і розважатися, й іноді, для натхнення потрібно лишень подивитися, як живуть інші.

Тепер, коли ви дізналися, як цього року святкуватимуть родини в різних країнах світу, ви можете додати кілька нових штрихів магії з різних куточків нашої планети до вашого святкування. І, коли ви зберетеся всією родиною, усі будуть у захваті від вашої творчості більше, ніж від їжі та подарунків, на які всі вже з нетерпінням чекають.