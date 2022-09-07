Всеукраїнська інформаційна кампанія «Пліч-о-пліч» розповідає історію священника Олексія Філюка, який живе в маленькому селі на Тернопільщині.

З початком повномасштабної війни він ініціював відновлення покинутих хат для ВПО. Хати відновлюють волонтери — сини та друзі Олексія. Загалом у Шушківцях відновили 17 старих хат, в яких зараз живуть понад 80 людей.

«24-го лютого, чесно, я не злякався. Я йшов на службу. Я знав, що треба молитися. Страхом нічого не зробиш. Я розумів, що страх паралізує. Страх не дає розвиватися. Я розумів, що Україна — це люди. І допомога ближньому, допомога людям, внутрішньо переміщеним особам — це був мій обов’язок як священника, як людини, як громадянина», — розповідає священник Олексій Філюк.

«У нас дуже маленьке село, майже не значиться на карті України, але все одно ми доклали багато зусиль для того, щоб розмістити людей у цьому невеличкому селі. Наразі 17 будинків, хоча загалом у всьому селі їх не більше 50, заселено тимчасово переселеними людьми із тих регіонів, де тривають бойові дії: з Херсону, Миколаєва, Донецької, Луганської та Харківської областей», — каже Олексій.

«Ми провели розконсервацію хат, в яких десятиліттями ніхто не мешкав. Вони потребували простого елементарного: відчинити, повиганяти павуків, витравити мишок. Якщо людей було до сотні, це треба було 100 подушок, 100 ковдр. Для такого маленького села — це дуже багато і нами була проведена велика робота. Люди посадили городи. Я казав, кожен клаптик землі засаджуйте, бо це також наша спільна перемога. Буде, що їсти», — каже пан Олексій.

«Як народ то є церква, так само і церква завжди з людьми. Багато людей перелякані, багато людей розгублені. І для того, щоб їм зібратися, щоб їм почати рухатися, їм потрібна підтримка. Їм потрібна проста людська розмова. Їм потрібна молитва. Кожен вечір у капличці ми молимося за мир в Україні», — каже Олексій.

«Україна для мене — це люди. І зараз, коли повномасштабна війна, ми маємо зберегти людей. Коли Україна переможе, будемо дуже-дуже дякувати Богу. Будемо святкувати перемогу. Але найперше, молитися та дякувати Творцю», — підсумовує Олексій.

Соціальний проєкт «Пліч-о-пліч» розповідає історії про надзвичайних українців. Слідкувати за історіями героїв можна в Instagram та Facebook.

«Пліч-о-пліч» — всеукраїнська кампанія про єдність українців й про те, що ми незламні, вільні та сміливі тоді, коли разом, яка реалізується за участі Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Волинської ОДА.

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